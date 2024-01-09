Аделаида. Гарсия и Остапенко поспорят за место в 1/4 финала, три сеяных выбыли из борьбы

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 500 в Австралии

Аделаида, Австралия • 9-14 января • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Кристина Букша (Испания, LL) — Жасмин Паолини (Италия) 6:3, 6:3

Екатерина Александрова (-) — Магда Линетт (Польша) 3:6, 7:6(8), 7:5

Вероника Кудерметова (-, 8) — Эшлин Крюгер (США, LL) 6:2, 7:5

Тэйлор Таунсенд (США, LL) — Александра Саснович (-, Q) 6:3, 7:6(4)

Марта Костюк (Украина) — Ангелина Калинина (Украина) 7:6(3), 6:1

Каролин Гарсия (Франция) — Тайла Престон (Австралия, WC) 6:4, 1:6, 6:3

Елена Остапенко (Латвия, 6) — Сорана Кырстя (Румыния) 2:6, 6:2, 6:4

Лаура Зигемунд (Германия) — Людмила Самсонова (-, 7) 6:7(1), 6:4, 6:4

Ана Богдан (Румыния, LL) — Кэти Бултер (Великобритания, LL) 6:3, 6:4

Дарья Касаткина (-) — Клэр Лю (США, Q) 6:4, 6:3

Анна Калинская (-, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 4) 7:5, 3:6, 7:5

Анастасия Павлюченкова (-, Q) — Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 5) 6:3, 6:4

Катержина Синякова (Чехия, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, WC) 6:2, 6:1

Бернарда Пера (США, LL) — Паула Бадоса (Испания, WC) 3:6, 6:2, 6:3

Каролин Гарсия и Елена Остапенко проведут вторую очную встречу: в 2019 году латвийка победила французскую теннисистку в первом круге турнира WTA 1000 в Торонто.

Пары соперниц во втором круге: Рыбакина — Букша, Александрова — Кудерметова, Таунсенд — Костюк, Гарсия — Остапенко, Зигемунд — Богдан, Касаткина — Калинская, Павлюченкова — Синякова, Пера — Пегула.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua