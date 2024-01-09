Теннис
Аделаида. Марта Костюк против Тэйлор Таунсенд во втором круге: превью матча
Украинская теннисистка Марта Костюк будет играть за выход в четвертьфинал турнира WTA 500 в Аделаиде. Поединок против американки Тэйлор Таунсенд пройдет 10 января третьим запуском на корте №2 и начнется не ранее 06:00 по кивскому времени
Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 179 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (Остин — 2023)
Высший рейтинг WTA: 32 (07/08/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 09.01.2024): 182/109
Призовые за карьеру: $3,194,819
Дата рождения: 16/04/1996 (27 лет)
Место рождения: Чикаго, США
Рост: 170 см
Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: —
Высший рейтинг WTA: 61 (16/07/2018)
Побед/Поражений за карьеру (на 09.01.2024): 266/155
Призовые за карьеру: $3,804,973
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Марта Костюк
R1 — Ангелина Калинина (Украина, №28) 7:6(3), 6:1
Тэйлор Таунсенд
QR1 — Тина Надин Смит (Австралия, №402) 6:4, 3:6, 6:2
QRF — Клэр Лю (США, №95) 4:6, 1:6 — получила статус «лаки лузера»
R1 — Александра Соснович (-, №83) 6:3, 7:6(4)
История на турнире
Марта Костюк — 1/2 | Костюк в третий раз стартует в Аделаиде. Ее лучший результат — второй круг в 2022 году.
Тэйлор Таунсенд — 0/1 | В прошлом году Таунсенд проиграла в первом круге квалификации.
Выступления на харде (на 09/01/2024[/i]):
Марта Костюк — 93/55 (2/1 в этом году)
Тэйлор Таунсенд — 148/96 (2/1 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Марта Костюк — 1/1
WTA 500 — 0/1 | Брисбен — R2
Тэйлор Таунсенд — 0/0
Проводит первый турнир в сезоне.
Последние 5 матчей:
Марта Костюк — В, П, В, П, В
Тэйлор Таунсенд — В, П, В, П, В
Национальный фактор:
Марта Костюк — 18/11 | Костюк сыграет против теннисистки из США впервые с прошлогоднего Уимблдона, когда она проиграла там Мэйдисон Кис. В прошлом сезоне украинка выиграла 4 из 7 сыгранных матчей против американок.
Тэйлор Таунсенд — 9/5 | Таунсенд выиграла два последних матча против украинок (оба в прошлом году): она обыграла Юлию Стародубцеву (Мидланд) и Лесю Цуренко (Цинциннати);
Марта Костюк — проведет свой 142-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 70 побед (50%).
Тэйлор Таунсенд — проведет свой 91-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 37 побед (41%).
Марта Костюк проведет 15-й матч на уровне WTA-тура против соперницы играющей левой рукой. Украинка одержала семь побед в предыдущих поединках.
Победительница этого матча получит $24,200 призовых и 108 рейтинговых очков. Проигравшая — $13,170 призовых и 60 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает фавориткой матча Марту Костюк и предлагает на ее победу коэффициент — 1,52. Успех Тэйлор Таунсенд в этом матче оценивается коэффициентом — 2,45.
Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet. Победа Марты Костюк — 1,54, а победа Тэйлор Таунсенд — 2,55
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