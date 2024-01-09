Аделаида. Марта Костюк против Тэйлор Таунсенд во втором круге: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк будет играть за выход в четвертьфинал турнира WTA 500 в Аделаиде. Поединок против американки Тэйлор Таунсенд пройдет 10 января третьим запуском на корте №2 и начнется не ранее 06:00 по кивскому времени

Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 179 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (Остин — 2023)

Высший рейтинг WTA: 32 (07/08/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 09.01.2024): 182/109

Призовые за карьеру: $3,194,819

Дата рождения: 16/04/1996 (27 лет)

Место рождения: Чикаго, США

Рост: 170 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 61 (16/07/2018)

Побед/Поражений за карьеру (на 09.01.2024): 266/155

Призовые за карьеру: $3,804,973

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Марта Костюк

R1 — Ангелина Калинина (Украина, №28) 7:6(3), 6:1

Тэйлор Таунсенд

QR1 — Тина Надин Смит (Австралия, №402) 6:4, 3:6, 6:2

QRF — Клэр Лю (США, №95) 4:6, 1:6 — получила статус «лаки лузера»

R1 — Александра Соснович (-, №83) 6:3, 7:6(4)

История на турнире

Марта Костюк — 1/2 | Костюк в третий раз стартует в Аделаиде. Ее лучший результат — второй круг в 2022 году.

Тэйлор Таунсенд — 0/1 | В прошлом году Таунсенд проиграла в первом круге квалификации.

Выступления на харде (на 09/01/2024[/i]):

Марта Костюк — 93/55 (2/1 в этом году)

Тэйлор Таунсенд — 148/96 (2/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Марта Костюк — 1/1

WTA 500 — 0/1 | Брисбен — R2

Тэйлор Таунсенд — 0/0

Проводит первый турнир в сезоне.

Последние 5 матчей:

Марта Костюк — В, П, В, П, В

Тэйлор Таунсенд — В, П, В, П, В

Национальный фактор:

Марта Костюк — 18/11 | Костюк сыграет против теннисистки из США впервые с прошлогоднего Уимблдона, когда она проиграла там Мэйдисон Кис. В прошлом сезоне украинка выиграла 4 из 7 сыгранных матчей против американок.

Тэйлор Таунсенд — 9/5 | Таунсенд выиграла два последних матча против украинок (оба в прошлом году): она обыграла Юлию Стародубцеву (Мидланд) и Лесю Цуренко (Цинциннати);

Марта Костюк — проведет свой 142-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 70 побед (50%).

Тэйлор Таунсенд — проведет свой 91-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 37 побед (41%).

Марта Костюк проведет 15-й матч на уровне WTA-тура против соперницы играющей левой рукой. Украинка одержала семь побед в предыдущих поединках.

Победительница этого матча получит $24,200 призовых и 108 рейтинговых очков. Проигравшая — $13,170 призовых и 60 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Марту Костюк и предлагает на ее победу коэффициент — 1,52. Успех Тэйлор Таунсенд в этом матче оценивается коэффициентом — 2,45.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet. Победа Марты Костюк — 1,54, а победа Тэйлор Таунсенд — 2,55

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