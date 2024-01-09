ATP назвала теннисистов, вошедших в Совет игроков на 2024 год

Теннисисты будут представлять интересы своих коллег на собраниях с руководством Тура

Состав Совета игроков на текущий сезон будет выглядеть так:

(1-50 о/р) Григор Димитров (Димитров)

(1-50 о/р) Александр Зверев (Германия)

(1-50 в/р) Маккензи Макдональд (США)

(51-100 о/р) Педро Мартинес (Испания)

(51-100 о/р) Душан Лайович (Сербия)

(1/25 п/р) Уэсли Колхоф (Нидерланды)

(1/75 п/р) Мигель Анхель Рейес Варела (Мексика)

Педро Качин (Аргентина) и Мэттью Эбден (Австралия) стали лидерами в голосовании среди всех игроков в топ-500 о/р и в топ-250 п/р.

Интересы тренеров будет представлять Федерико Риччи — наставник Эмила Руусувуори (Финляндия).

btu.org.ua