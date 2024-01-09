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Теннис

Эшли Барти: «Когда я вижу заполненный школьниками корт, их сияющие лица — это именно то, что мне нужно, чтобы получить удовольствие от тенниса»

Австралийская экс-теннисистка в интервью The Sydney Morning Herald рассказала о своем сыне Хейдене и новой удивительной карьере, которую она хочет продолжать

В июле 2023 года Барти вместе со своим мужем Гарри Киссиком в своих соцсетях объявила о рождении первого ребенка. Спустя шесть месяцев австралийка вместе с сыном стала гостей турнира в Брисбене.

«Удивительно, как быстро все прошло, как сильно изменилась моя жизнь, но насколько естественно все это чувствуется. Воспитывать ребенка — самое трудное, что я когда-либо делала, но это невероятно», — рассказала Эшли.

Экс-первая ракетка мира не уверена пойдет ли сын по ее стопам.

«Пока не знаю. Он еще слишком маленький. Но у него есть маленькая игрушечная ракетка и погремушка в форме теннисного мячика».

Эшли Барти: "Когда я вижу заполненный школьниками корт, их сияющие лица - это именно то, что мне нужно, чтобы получить удовольствие от тенниса"

После завершения своей карьеры теннисистка не сидит без дела. В ноябре она объявила, что будет сотрудничать с писательницей Джасмин МакГоги, иллюстратором Джейд Гудвин и издательством HarperCollins, чтобы выпустить свою новую книгу «Моя мечта для тебя» в марте.

Это произойдет через год после того, как звезда выпустила серию детских книг под названием «Маленькая Эш» после завершения спортивной карьеры. Серия стала самым популярным австралийским детским проектом 2022 года, и с момента ее выхода было продано более 100 000 экземпляров.

«Сначала мне было страшно быть собой, быть открытой и честной на страницах книги — даже быть открытой для развлечений, но сейчас мне это нравится», — сказала она.

Эш также рассказала, что не собирается возвращаться в теннис, как другие профессиональные игроки, которые недавно родили детей.

«Когда я вижу заполненный школьниками корт, их сияющие лица, широкие улыбки, хаос, мячи, летающие повсюду — это именно то, что мне нужно, чтобы получить удовольствие от тенниса».

Эшли Барти: "Когда я вижу заполненный школьниками корт, их сияющие лица - это именно то, что мне нужно, чтобы получить удовольствие от тенниса"

Напомним, что в 2022 году 27-летняя Эшли Барти неожиданно решила завершить свою карьеру после того, как победила на Открытом чемпионате Австралии. За свою карьеру она выиграла 15 турниров WTA, включая три титула Grand Slam.

btu.org.ua

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