Хобарт. Мертенс обыграла Коллинс, Кенин и Сэвилл встретятся во втором круге

На турнире WTA в Австралии завершились матчи первого круга

Хобарт, Австралия • 9-14 января • хард • $267,082

Действующая чемпионка: Лорен Дэвис (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Элизе Мертенс (Бельгия, 1) — Даниэль Коллинс (США) 6:2, 6:3

Анна Каролина Шмидлова (Словакия, Q) — Камила Осорио (Колумбия, Q) 1:6, 7:6(4), 7:5

Аранча Рус (Нидерланды) — Линда Фругвиртова (Чехия, LL) 6:3, 5:7, 6:3

Варвара Грачёва (Франция, 8) — Пэйтон Стёрнс (США) 7:6(3), 3:6, 7:5

Чжу Линь (Китай, 3) — Лучия Брондзетти (Италия) 7:5, 6:1

Кэролайн Доулхайд (США) — Маяр Шериф (Египет) 6:1, 6:4

Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — Анна Блинкова (-) 3:6, 6:4, 6:4

София Кенин (США, 6/WC) — Грет Миннен (Бельгия) 6:3, 6:3

Мари Боузкова (Чехия, 5) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) 6:2, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан, Q) — Элизабетта Коччаретто (Италия) 0:6, 7:5, 7:6(4)

Юань Юэ (Китай, Q) — Слоан Стивенс (США) 6:4, 3:6, 7:6(5)

Ван Синьюй (Китай, 4) — Оливия Гадецки (Австралия, WC) 6:3, 3:6, 6:3

Татьяна Мария (Германия, 9) — Надя Подороска (Аргентина, LL) 6:1, 4:3 (отказ)

Виктория Томова (Болгария, LL) — Мартина Тревисан (Италия) 6:3, 6:3

Магдалена Френх (Польша, Q) — Сара Соррибес Тормо (Испания) 0:6, 6:1, 6:4

Эмма Наварро (США, 2) — Клара Бюрель (Франция) 4:6, 6:3, 6:3

Элизе Мертенс сравняла счёт в очных встречах с Даниэль Коллинс (3-3) и дальше встретится с Анной Каролиной Шмидловой (1-1). Отметим, что бельгийка становила чемпионкой на турнире в Хобарте в 2017 и 2018 годах.

Ван Синьюй и Оливия Гадецки второй год подряд встретились в первом круге турнира в Хобарте. В предыдущем сезоне китаянка обыграла австралийскую теннисистку в двух сетах.

Пары соперниц во втором круге: Мертенс — Шмидлова, Рус — Грачёва, Чжу — Доулхайд, Сэвилл — Кенин, Боузкова — Путинцева, Юань — Ван, Мария — Томова, Френх — Наварро.

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