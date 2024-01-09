Окленд. Фис победил действующего чемпиона Гаске в первом круге, Шаповалов проиграл свой первый матч после возвращения

Результаты второго игрового дня на турнире АТР 250 в Окленде

Окленд, Новая Зеландия • 8-13 января • хард • $739,945

Действующий чемпион: Ришар Гаске (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Роберто Баутиста Агут (Испания) 6:4, 6:3

Себастьян Офнер (Австрия, 7) — Денис Шаповалов (Канада, WC) 6:4, 6:2

Макс Перселл (Австралия, 8) — Киранпал Панну (Новая Зеландия, WC) 6:4, 6:4

Артур Фис (Франция, 6) — Ришар Гаске (Франция, WC) 6:3, 6:4

Денис Шаповалов провел свой первый матч с прошлогоднего Уимблдона. Экс-10-я ракетка мира не выступал в Туре из-за травмы колена. Австриец Офнер, который не прошлой неделе дошел до полуфинала на турнире АТР 250 в Гонконге, дальше сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны.

Артур Фис второй раз сыграл против Ришара Гаске и одержал вторую победу в их противостоянии. Ришар Гаске не смог защитить свой прошлогодний титул в Окленде и впервые с 2005 года покинет топ-100 мирового рейтинга. Фис во втором круге сыграет против потругальца Нуно Боржеша.

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