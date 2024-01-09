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Ришар Гаске впервые с 2005 года покинет топ-100 мирового рейтинга и прервет самую длинную серию среди действующих игроков

Французский теннисист не смог защитить свой прошлогодний чемпионский титул на турнире в Окленде

В первом круге соревнований в Окленде Ришар Гаске проиграл своему соотечественнику Артуру Фису — 3:6, 4:6. В прошлом году Гаске стал в Окленде чемпионом и таким образом в этом сезоне потеряет 250 рейтинговых очков заработанных здесь в прошлом сезоне.

В следующий понедельник 37-летний Ришар Гаске впервые с 2005 года покинет топ-100 мирового рейтинга. Его непрерывная серия пребывания в сотне сильнейших игроков мира составляет 956 недель и является самой длинной среди всех действующих игроков (у Новака Джоковича — 945 недель). Всего в топ-100 рейтинга АТР Ришар Гаске провел 985 недель.

btu.org.ua

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