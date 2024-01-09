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Теннис

Сёстры Киченок выиграли свои стартовые парные матчи на турнирах в Аделаиде и Хобарте

Украинские теннисистки начали выступление на соревнованиях в Австралии

Аделаида, Австралия • 9-14 января • хард • $922,573
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Людмила Киченок и Елена Остапенко (Латвия) продлили свою победную серию, обыграв в первом круге дуэт Жасмин Паолини/Людмила Самсонова (Италия/-) со счётом 6:4, 6:4. Дальше теннисистки встретятся с Катержиной Синяковой (Чехия) и Александрой Саснович (-). Напомним, на прошлой неделе Киченок и Остапенко выиграли титул WTA 500 в Брисбене.

Хобарт, Австралия • 9-14 января • хард • $267,082
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Надежда Киченок и Анна Данилина (Казахстан) в первом круге победили дуэт Лидия Морозова/Катажина Питер (-/Польша) — 7:5, 7:6(0). В четвертьфинале теннисистки должны были встретится с аргентинско-египетской парой Надя Подороска/Маяр Шериф, однако аргентинка сегодня не смогла доиграть матч первого круга в одиночном разряде и снялась с турнира.

Соперницы Киченок и Данилиной по полуфиналу определятся в матче Дезире Кравчик/Эна Сибахара (США/Япония, 1) — Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай).

btu.org.ua

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