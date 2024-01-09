Звезда YouTube победил экс-18-ю ракетку мира в первом круге квалификации Australian Open

Французский теннисист Жюль Мари уже стал одной из самых ярких историй австралийского «мэйджора»

Сегодня в первом круге отборочного турнира Жюль Мари обыграл своего соотечественника экс-18-ю ракетку мира Бенуа Пэра — 7:6(6), 6:4 и сразу попал в заголовки множества изданий.

Для 32-летнего Мари, который имеет более 100 000 подписчиков на своем YouTube-канале и документирует свои путешествия как профессионального теннисиста — это первое участие на австралийском «мэйджоре» и первая победа на уровне Grand Slam. В 2013 и 2015 годах он принимал участие в квалификации Ролан Гаррос, но оба раза проиграл на старте.

В марте 2015 года, в возрасте 23 лет, француз Жюль Мари достиг своего самого высокого рейтинга в карьере (№228). Однако уже в сентябре, после серии из семи поражений, он приостановил свою профессиональную карьеру. В течение следующих четырех лет Мари зарабатывал на жизнь продолжая играть на местных клубных турнирах во Франции.

В период пандемии коронавируса, брат Жюля предложил ему создать канал на YouTube, чтобы давать теннисные советы — и когда ограничения были сняты, он смог охватить более широкую аудитория снимая блоги о себе на турнирах UTR, а также о периоде, когда он был спарринг-партнером Новака Джоковича на Roland-Garros 2021. Успешные результаты на уровне UTR побудили француза вновь вернуться в профессионалы.

Жюль решил попробовать перезапустить свою карьеру с (почти) нуля, в возрасте 30 лет, поставив себе цель снова попасть в квалификацию Ролан Гаррос. Ему помогали спонсоры, которые оплачивали его расходы на проезд, проживание и работу видеооператора на полный рабочий день — с условием, что он будет делиться закулисьем всего своего путешествия на YouTube.

Все началось в марте 2022 года на турнире ITF в Португалии с призовым фондом $25 000, почти через семь лет после того, как Жюль достиг наивысшего рейтинга в своей карьере.

Первые месяцы были не очень приятными для француза. Его канал на YouTube называли пустой тратой времени, а закончить год ему удалось на границе топ-500, и лишь после того как поклонники поддержали теннисиста финансово, он дал себе еще один год, чтобы достичь желаемого результата.

Свой первый турнир он выиграл в… Монреале (ITF), в марте 2023-го, и к началу Ролан Гаррос добрался до 317-й позиции в рейтинге. Хороший результат, но этого было недостаточно, чтобы попасть в квалификацию «мэйджора» (нужно занять примерно 230-е место в рейтинге).

Затем его внимание переключилось на Открытый чемпионат Австралии. У него оставалось полгода, чтобы подняться как минимум на 90 позиций в рейтинге. Набирая обороты, он завоевал титулы на турнирах ITF M25 в Ноттингеме, ITF M25 в Аяччо и ITF M25 в Порту. Благодаря этому, в начале августа он смог попасть в топ-250.

Однако, проблема была в том, что некоторые из его набранных очков в 2022 году начали сгорать, а в октябре серьезно подвернул лодыжку на челленджере, из-за чего выбыл из игры на шесть недель (в этот период он получил серебряную кнопку YouTube за то, что набрал 100 000 подписчиков).

В середине ноября, после восстановления, гонка превратилась в спринт. Достичь успеха на последних четырех соревнованиях года или вернуться домой и забыть о мечте сыграть на Australian Open.

В заключительной части сезона 32-летнему французу удалось достичь двух финалов и выиграть титул M15 в Кувейте, что позволило ему подняться на рекордную для себя — 226-ю отметку мирового рейтинга и попасть в квалификацию турнира Grand Slam, почти через девять лет с момента начала профессиональной карьеры.

Обыграв в Мельбурне своего соотечественника Бенуа Пэра Жюль Мари приблизился на шаг к тому, чтобы реализовать еще одну свою мечту — впервые сыграть в основной сетке на уровне АТР-тура. Во втором круге квалификации француз сыграет против швейцарца Александера Ричарда.

btu.org.ua