Аделаида. Марта Костюк против Елены Остапенко в полуфинале: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк будет играть за выход в полуфинал турнира WTA 500 в Аделаиде. Поединок против Елены Остапенко пройдет 11 января вторым запуском на Центральном корте и начнется не ранее 04:00 по кивскому времени

Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (Остин — 2023)

Высший рейтинг WTA: 32 (07/08/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 11.01.2024): 183/109

Призовые за карьеру: $3,194,819

Дата рождения: 08/06/1997 (26 лет)

Место рождения: Рига, Латвия

Рост: 177 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 6 (2023 — Birmingham; 2022 — Dubai; 2021 — Eastbourne; 2019 — Luxembourg; 2017 — Roland Garros, Seoul)

Высший рейтинг WTA: 5 (19/03/2018)

Побед/Поражений за карьеру (на 09.01.2024): 346/210

Призовые за карьеру: $14,008,428

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H2H: 0-1

2023 | Гвадалахара (WTA 1000) | R2 | хард | Остапенко 6:2, 6:3

Путь на турнире

Марта Костюк

R1 — Ангелина Калинина (Украина, №28) 7:6(3), 6:1

R2 — [LL] Тэйлор Таунсенд (США, №80) 6:3, 2:6, 6:4 | ВИДЕО

Елена Остапенко

R1 — Сорана Кырстя (Румыния, №26) 2:6, 6:2, 6:4

R2 — Каролин Гарсия (Франция, №20) 6:4, 5:7, 6:4

История на турнире

Марта Костюк — 1/2 | Костюк в третий раз стартует в Аделаиде. Ее лучший результат — второй круг в 2022 году.

Елена Остапенко — 0/1 | В прошлом году Остапенко проиграла в первом круге основной сетки.

Выступления на харде (на 11/01/2024[/i]):

Марта Костюк — 94/55 (3/1 в этом году)

Елена Остапенко — 127/102 (2/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Марта Костюк — 1/1

WTA 500 — 0/1 | Брисбен — R2

Елена Остапенко — 2/1

WTA 500 — 2/1 | Брисбен — 1/4

Последние 5 матчей:

Марта Костюк — В, В, П, В, П

Елена Остапенко — В, В, П, В, В

Национальный фактор:

Марта Костюк — 1/4 | Помимо прошлогодней встречи с Остапенко, Костюк сыграла четыре раза с Анастасией Севастовой и трижды ей проиграла.

Елена Остапенко — 17/12 | Остапенко выиграла шесть последних матчей против украинок, в том числе четыре в прошлом году (Ястремская, Байндл, Завацкая, Костюк);

Марта Костюк — проведет свой 143-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 71 победа (50%).

Елена Остапенко — проведет свой 400-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 232 победы (58%).

Марта Костюк проведет 11-й матч четвертьфинал на уровне WTA-тура и 8-й на открытом харде. Пять раз украинка проходила дальше (трижды на открытом харде).

Елена Остапенко проведет свой 41-й четвертьфинал на уровне WTA-тура и 17-й на открытом харде. Латвийская теннисистка 24 раза проходила эту стадию (10 раз на харде). Однако четыре последних своих четвертьфинальных матчей Остапенко проиграла.

Победительница этого матча получит $51,205 призовых и 195 рейтинговых очков. Проигравшая — $24,200 призовых и 108 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Елену Остапенко и предлагает на ее победу коэффициент — 1,47. Успех Марты Костюк в этом матче оценивается коэффициентом — 2,57.

Похожие коэффициенты на победу латвийки предлагают букмекеры Favbet — 1,46, а вот победа Марты Костюк оценивается коэффициентом — 2,83

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btu.org.ua