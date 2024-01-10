ATP Challenger Tour. Кёпфер выиграл пятый «челленджер», Касниковски завоевал дебютный титул, отыграв шесть матчболов в первом круге

Результаты турниров серии ATP Challenger Tour, проходивших на прошлой игровой неделе

Канберра, Австралия • 1-6 января • хард • $164,000

Действующий чемпион: Мартон Фучович (Венгрия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[1] Доминик Кёпфер (Германия, №77) — Якуб Меншик (Чехия, №167) 6:3, 6:2

29-летний Доминик Копфер проиграл лишь один сет за всю неделю и стал чемпионом, отметив свой пятый триумф на «челленджерах». Победа в Канберре принесла Кепферу $22,370 призовых и 125 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге АТР он поднялся на 61-ю позицию (+16).

Нумеа, Новая Каледония • 1-6 января • хард • $133,250

Действующий чемпион: Рауль Бранкаччио (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Артур Казо (Франция, №130) — Энзо Куако (Франция, №210) (5) 6:1, 6:1

Для 21-летнего Артюра Казо — это третий титул на этом уровне. Успех в Нумеа принес Казо $18,230 призовых и 100 рейтинговых очков. В рейтинге АТР он впервые поднялся на 108-е место (+22).

Нонтхабури, Таиланд • 1-6 января • хард • $82,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[Q] Валентен Вашеро (Монако, №280) — [Q] Люка Пуй (Франция, №329) 3:2 (отказ)

25-летний Валентен Вашеро завоевал свой первый трофей на «челленджерах» с августа 2022 года, когда также победил в Бангкоке. Бывшая звезда Техасского университета A&M поднялся на самую высокую в карьере 219-ю позицию (+61) и заработал за свое выступление в Бангкоке $11,200 призовых. Экс-10-я ракетка мира Пуй боролся за свой первый титул с апреля 2019 года. Оба теннисиста вышли в финал начав свой путь на турнире в квалификации.

Оэйраш, Португалия • 1-6 января • хард • €36,900

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Макс Касниковски (Польша, №324) — Гаштан Элиас (Португалия, №336) 7:6(1), 4:6, 6:3

20-летний Макс Касниковски добыл дебютный титул серии «челленджер» в своей карьере. В первом раунде польский теннисист отыграл шесть матчболов у Адриана Андреева, после чего продолжил победную серию обыграв двух сеяных соперников на пути к титулу. Победа в Оэйраше принесла польскому теннисисту $5,080 призовых и 50 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге АТР он поднялся на рекордную для себя 279-ю позицию (+45).

btu.org.ua