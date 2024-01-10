Теннис
Хобарт. Сэвилл впервые за полгода вышла в четвертьфинал, Мертенс и Наварро продолжают борьбу
Результаты матчей второго круга на турнире WTA 250 в Австралии
Хобарт, Австралия • 9-14 января • хард • $267,082
Действующая чемпионка: Лорен Дэвис (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Элизе Мертенс (Бельгия, 1) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия, Q) 6:2, 63
Аранча Рус (Нидерланды) — Варвара Грачёва (Франция, 8) 6:2, 63
Чжу Линь (Китай, 3) — Кэролайн Доулхайд (США) 5:7, 6:3, 6:4
Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — София Кенин (США, 6/WC) 7:6(3), 6:1
Юлия Путинцева (Казахстан, Q) — Мари Боузкова (Чехия, 5) 6:4, 1:6, 6:3
Юань Юэ (Китай, Q) — Ван Синьюй (Китай, 4) 7:5, 6:3
Виктория Томова (Болгария, LL) — Татьяна Мария (Германия, 9) 6:0 6:1
Эмма Наварро (США, 2) — Магдалена Френх (Польша, Q) 6:3, 6:3
Элизе Мертенс одержала вторую победу в трёх встречах с Анной Каролиной Шмидловой и дальше сыграет против Аранчи Рус, которую обыгрывала в 2015 году на грунтовых турнирах ITF.
Дарья Сэвилл (№195 WTA) во втором матче подряд оказалась сильнее теннисистки, входящей в топ-50 рейтинга (в первом круге победила Анну Блинкову). За выход в 1/4 финала австралийка поспорит с 33-й ракеткой мира Чжу Линь. Для Сэвилл это будет первый четвертьфинал на турнире WTA с июля прошлого года (WTA 250 Гамбург).
Юань Юэ выиграла четвёртый матч подряд в Хобарте и попробует продлить свою победную серию в матче против Юлии Путинцевой, которая также пробилась в основную сетку через квалификацию.
Эмма Наварро взяла реванш у Магдалены Френх за поражение в прошлом сезоне на старте основной сетки US Open. Дальше американка встретится с Викторией Томовой и будет бороться за второй полуфинал подряд. На предыдущей неделе Наварро сыграла на этой стадии турнира WTA 250 в Окленде.
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