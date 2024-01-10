«Меня не любят». Первая ракетка Австралии проиграла в квалификации и раскритиковала национальную федерацию за то, что не получила wild card

Первая ракетка Австралии Арина Родионова раскритиковала национальную федерацию за то, что ей не предоставили wild card в основную сетку домашнего «мэйджора»

34-летняя теннисистка, восстановившись после серьезной травмы запястья, в 2023 году доминировала на турнирах ITF, выиграв 78 матчей и завоевав семь титулов, а в рейтинге WTA она поднялась с 302-й позиции до практически попадания в топ-100.

«Это началось много лет назад», — рассказала британскому изданию The Guardian Родионова. «За кадром было столько всего, что мне стало ясно — меня не любят. И это было очевидно не только мне, а и всем австралийским теннисистам. Это точно не секрет, все об этом знают, и теперь даже забавно, что, приняв такое решение, они решили сделать это публичным».

В первом круге квалификации Арина Родионова проиграла в двух сетах француженке Леолии Жанжан и не скрывала своего разочарования от этого результата.

«Единственное, о чем я сегодня жалею, — это то, что я дала Tennis Australia повод для праздника. Думаю, они очень довольны моим сегодняшним результатом, и именно это меня расстраивает».

Если бы Родионова получила приглашение и сыграла бы в основной сетке, то получила бы минимум $94,000 призовых, не говоря уже о том, что могла бы заработать больше, если бы прошла по сетке дальше.

«У меня был отличный год. Я сделала все, что могла, чтобы заслужить это приглашение, но просто я им не нравлюсь — другого объяснения у меня нет».

Отметим, что австралийская федерация последнюю wild card в основную сетку представила экс-теннисистке топ-20 Дарье Сэвилл.

btu.org.ua