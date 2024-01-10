Окленд. Шелтон прервал серию из трех поражений, Фис вторую неделю подряд сыграет в четвертьфинале

Результаты третьего игрового дня на турнире АТР 250 в Окленде

Окленд, Новая Зеландия • 8-13 января • хард • $739,945

Действующий чемпион: Ришар Гаске (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Бен Шелтон (США, 1) — Фабиан Марожан (Венгрия) 6:3, 6:4

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Себастьян Офнер (Австрия, 7) 7:5, 6:3

Александр Мюллер (Франция) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 3) 6:1, 6:1

Таро Даниэль (Япония) — Макс Перселл (Австралия, 8) 6:2, 6:4

Артур Фис (Франция, 6) — Нуно Боржеш (Португалия) 6:2, 6:0

Даниэль Альтмайер (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) 7:6(9), 7:5

Алехандро Табило (Чили, Q) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) 7:5, 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — Люка ван Аш (Франция, Q) 6:3, 6:7(6), 6:1

Бен Шелтон второй раз сыграл против Фабиана Марожана и второй раз его обыграл (в прошлом году теннисисты сыграли на грунте). Американец выиграл свой первый матч в этом году и прервал серию из трех поражений, два из которых пришлось на конец прошлого сезона.В четвертьфинале Шелтон сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны.

19-летний Артур Фис на втором турнире подряд в этом году выходит в четвертьфинал. На прошлой неделе француз добрался до этой стадии в Гонконге. За место в полуфинале Фис сыграет против немца Даниэля Альтмайера, которому проиграл в прошлом году на «Мастерсе» в Париже.

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