Свитолина приближается к топ-20, Калинина и Костюк опустились в рейтинге WTA

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации

Элина Свитолина, после выхода в финал на турнире в Окленде, поднимается на две позиции и занимает на этой неделе 23-е место.

На одну строчку опустилась Ангелина Калинина — на этой неделе она 28-я ракетка мира. Леся Цуренко сохранила за собой 32-ю позицию, а Марта Костюк опустилась на 41-е место (-3). Улучшила свое положение в мировом рейтинге Даяна Ястремская, которая на этой неделе занимает 96-е место (+2).

Свой личный рекорд в рейтинге обновила Александра Олейникова — 392-е место (+4).

В парном рейтинге Людмила Киченок, после победы на соревнованиях в Брисбене, поднялась на 26-е место (+6). Второе место занимает Марта Костюк, которая располагается на 35-й позиции. Надежда Киченок опустилась на 49-е место (-1).

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