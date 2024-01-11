Аделаида. Дрэйпер победил лидера посева, Корда и Легечка встретятся в полуфинале

Результаты четвертого игрового дня на турнире в Аделаиде

Аделаида, Австралия • 8-13 января • хард • $739,945

Действующий чемпион: Квон Сун Ву (Южная Корея)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Джек Дрэйпер (Великобритания) — Томми Пол (США, 1) 6:1, 6:4

Александр Бублик (Казахстан, 8) — Лоренцо Музетти (Италия, 4) 6:3, 6:7(4), 7:5

Себастьян Корда (США, 3) — Кристофер О’Конелл (Австралия, WC) 6:4, 6:4

Иржи Легечка (Чехия, 7) — Николас Ярри (Чили, 2) 6:4, 7:5

Джек Дрэйпер второй год подряд обыграл Томми Пола на турнире в Аделаиде. 22-летний британец пятый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира АТР (второй раз в Аделаиде) и будет бороться за свой второй финал. Следующий матч Дрэйпер проведет против Александра Бублика. Теннисисты дважды играли друг с другом на травяных кортах в 2019 и 2021 годах и обменялись победами.

Вторую путевку в финал разыграют Иржи Легечка и Себастьян Корда. Теннисисты должны были встретится в полуфинале прошлогоднего турнира в Уинстон-Сейлеме, но Корда тогда снялся перед началом поединка.

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