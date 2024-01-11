Аделаида. Киченок и Остапенко снялись с турнира перед полуфинальным матчем

Украинско-латвийская пара досрочно завершила выступление на соревнованиях в Австралии

Аделаида, Австралия • 9-14 января • хард • $922,573

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко сегодня должны были встретится с представительницами Франции Каролин Гарсией и Кристоной Младенович.

О причинах отказаться от дальнейшего участия на турнире пока неизвестно.

Напомним, что сегодня Остапенко обыграла Марту Костюк в четвертьфинале одиночного разряда.

btu.org.ua