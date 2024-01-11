ATP и WTA намерены сократить количество поздних матчей и решить проблему частой смены мячей на турнирах

Теннисные организации объявили о том, что разработали ряд новых правил, которые будут действовать уже с этого года

• На каждом турнирном корте не может проводиться более пяти матчей в один день, начиная с 11 часов утра. Три матча будут запланированы на дневную сессию, тогда как вечерняя сессия будет состоять из двух матчей.

• Подчеркивается, что ни один матч не может начаться после 23:00, если это не будет одобрено супервайзером ATP/WTA после консультаций с руководством обеих организаций. Матчи, которые не начались до 22:30, переносятся на другой корт.

• Вечерние сессии теперь должны начинаться не позднее 19:30. Рекомендованное время — 18:30.

• В исключительных случаях турнир может попросить об исключении в связи с местными культурными традициями, погодными условиями или другими обстоятельствами.

Сообщается, что эти правила вводятся на год в качестве эксперимента, после чего ATP и WTA проанализируют результаты и примут дальнейшие решения.

Кроме того, туры будут проводить «стратегический обзор» используемых мячей. Напомним, сейчас каждый турнир может самостоятельно выбирать поставщика.

С 2025 года ATP и WTA планируют перейти к более централизованному подходу. Цель изменений – большее единообразие мячей, а также ужесточение условий сертификации и технических требований.

btu.org.ua