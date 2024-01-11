Хольгер Руне о расставании с Патриком Муратоглу: «Я не нанимаю людей для того, чтобы они просто сидели в моем боксе»

20-летний теннисист в новом сезоне сериала «Break Point» пролил свет на причины завершения сотрудничества со своим бывшим тренером Патриком Муратоглу

«С тренерской ситуацией было сложно», — признался Руне. «Люди, которых я нанимаю, должны мне помогать. Иногда я думаю: «А зачем вы вообще здесь?». Я не нанимаю людей для того, чтобы они просто сидели в моем боксе. Так что это также похоже на вопрос: «Достаточно ли хорошо ты выполняешь свою работу?». Конечно, в конце концов, это моя вина, но я не чувствовал, что Патрик — это то, что мне нужно в тот момент.

Это очень расстраивало меня, я был подавлен психологически. Чем ближе к турниру, тем больший стресс. И я думаю, что очень важно, чтобы у тебя был кто-то, кто может придать тебе уверенности и контроля над твоими эмоциями и другими вещами. И это то, что мне нужно во время турниров. Я позвонил Патрику, хотя не был уверен, что прощаться — это правильно. Я все еще чувствовал, что он мог бы научить меня чему-то на корте и в жизни».

20-летний Хольге Руне прекратил сотрудничество с Патриком Муратоглу после поражения в первом круге US Open-2023, после более чем года совместной работы. Вместе с Муратоглу Руне в 2022 году дебютировал в топ-10 и выиграл «Мастерс» в Париже, обыграв в финале Новака Джоковича.

В октябре новым тренером Руне стал Борис Беккер, а в конце прошлого года стало известно, что к ним присоединился экс-наставник Роджера Федерера Северин Люти.

btu.org.ua