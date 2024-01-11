«Немного перенервничала, но вовремя взяла себя в руки». Юлия Стародубцева — о своей дебютной победе на турнирах Grand Slam

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одержала первую победу в карьере на турнирах Grand Slam

В первом круге квалификации Открытого чемпионата Австралии украинка обыграла аргентинскую теннисистку Мартину Капурро Таборду — 6:3, 6:0.

«Сегодня в целом игралось хорошо. Сразу повела 3:0, но потом немного перенервничала. На 3:3 вовремя взяла себя в руки и дальше уже отыграла спокойно до конца матча», — прокомментировала Стародубцева свою победу.

Во втором раунде квалификации украинка сыграет против 114-й ракетки мира Харриет Дарт из Великобритании.

«О британке знаю немного», — призналась Юлия. «Посмотрю видео как она играет, но в первую очередь буду стараться играть в свой теннис, делать то, что умею как можно лучше», — добавила украинка.

Турнир в Мельбурне — второй «мэйджор» в карьере 23-летней украинской теннисистки. В прошлом году она дебютировала на этом уровне, сыграв один матч в квалификации Открытого чемпионата США. Стародубцева рассказала об отличиях между этими турнирами.

«В Мельбурне очень хорошо, что отель совсем рядом с кортами, плюс к этому у тебя есть машины, которыми ты можешь пользоваться, как бесплатным такси и не ждать автобус — это прямо очень удобно. Здесь все намного щедрее по отношению к игрокам. Мне здесь очень нравится.

К слову говоря, Australian Open помогает украинцам с оплатой дополнительной комнаты для тренера и разрешает оставаться на турнире и пользоваться всеми привилегиями для игроков даже после того как ты проигрываешь, тогда как другие игроки должны покинуть турнир через два дня после поражения. В общем, пока только положительные эмоции здесь», — подвела итог украинка.

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Свой второй поединок в квалификации Открытого чемпионата Австралии Юлия Стародубцева сыграет 11 января.

btu.org.ua