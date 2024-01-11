Окленд. Шелтон и Фис прошли в полуфинал, Норри снялся с турнира из-за травмы

На турнире АТР 250 в Окленде известны участники полуфинальной стадии

Окленд, Новая Зеландия • 8-13 января • хард • $739,945

Действующий чемпион: Ришар Гаске (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Бен Шелтон (США, 1) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) 6:4, 6:3

Таро Даниэль (Япония) — Александр Мюллер (Франция) 6:4, 6:7(3), 6:3

Артур Фис (Франция, 6) — Даниэль Альтмайер (Германия) 7:6(2), 1:0 отказ

Алехандро Табило (Чили, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2) отказ

Бен Шелтон третий раз в карьере сыграет в полуфинале на уровне АТР-тура. Все три раза американец доходил до этой стадии на открытом харде. За свой второй финал Шелтон поборется против японца Таро Даниэля, которого дважды обыграл в прошлом году — на Уимблдоне и в Токио. Оба предыдущих поединка между теннисистами завершились в решающем сете.

Артур Фис седьмой раз в карьере дошел до полуфинала турнира АТР и впервые сделал это на открытом харде. За выход в финал 19-летний француз сыграет против Алехандро Табило из Чили, который прошел в полуфинал без игры, так как Кэмерон Норри снялся с турнира из-за травмы запястья.

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