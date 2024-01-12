Аделаида. Остапенко будет бороться за свой седьмой титул в карьере

Елена Остапенко вышла в финал на турнире WTA 500 в Австралии

Аделаида, Австралия • 9-14 января • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Елена Остапенко (Латвия, 6) — Екатерина Александрова (-) 6:2, 7:6(3)

Дарья Касаткина (-) — Джессика Пегула (США, 2) отказ

Елена Остапенко провела седьмую встречу с Александровой и записала в свой актив третью победу. Латвийка сыграет 14-й финал в карьере и попробует выиграть седьмой трофей. Отметим, что в восьми проведённых решающих матчах на хардовом покрытии Остапенко одержала три победы.

В финале латвийская теннисистка сыграет против Дарьи Касаткиной, которая не играла в четвертьфинале и полуфинале из-за отказа её соперниц. Остапенко ведёт 4-2 в счёте личных противостояний с Касаткиной и выиграла в их предыдущей встрече, которая состоялась в прошлом году на турнире WTA 1000 в Риме.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua