Australian Open. Цуренко и Снигур проведут первые матчи в основе в воскресенье

Известно расписание первого игрового дня на Открытом чемпионате Австралии

Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард

▪️ 1573 Arena (1 запуск)

Леся Цуренко (Украина, 28) — Лучия Брондзетти (Италия)

▪️ Корт №3 (2 запуск)

Дарья Снигур (Украина, Q) — Алиша Паркс (США)

Начало игрового дня на обоих кортах запланировано на 02:00 по Киеву. Полное расписание матчей воскресенья доступно на официальном сайте.

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