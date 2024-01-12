Теннис
Australian Open. Цуренко и Снигур проведут первые матчи в основе в воскресенье
Известно расписание первого игрового дня на Открытом чемпионате Австралии
Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард
▪️ 1573 Arena (1 запуск)
Леся Цуренко (Украина, 28) — Лучия Брондзетти (Италия)
▪️ Корт №3 (2 запуск)
Дарья Снигур (Украина, Q) — Алиша Паркс (США)
Начало игрового дня на обоих кортах запланировано на 02:00 по Киеву. Полное расписание матчей воскресенья доступно на официальном сайте.
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