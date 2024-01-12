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Теннис

Australian Open. Украинки сыграют финальные матчи квалификации в пятницу

Известно расписание заключительного игрового дня в отборочной сетке турнира в Австралии

Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард

▪️ Корт №5 (2 запуск)
Даяна Ястремская (Украина, 1) — Майя Джоинт (Австралия, WC)

▪️ Корт №13 (3 запуск)
Дарья Снигур (Украина, 24) — Мэддисон Инглис (Австралия, WC)

▪️ Корт №17 (3 запуск)
Юлия Стародубцева (Украина) — Габриэла Кнутсон (Чехия)

Начало игрового дня запланировано на 01:00 по Киеву. Полное расписание матчей четверга доступно на официальном сайте.

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