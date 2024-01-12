Теннис
Australian Open. Украинки сыграют финальные матчи квалификации в пятницу
Известно расписание заключительного игрового дня в отборочной сетке турнира в Австралии
Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард
▪️ Корт №5 (2 запуск)
Даяна Ястремская (Украина, 1) — Майя Джоинт (Австралия, WC)
▪️ Корт №13 (3 запуск)
Дарья Снигур (Украина, 24) — Мэддисон Инглис (Австралия, WC)
▪️ Корт №17 (3 запуск)
Юлия Стародубцева (Украина) — Габриэла Кнутсон (Чехия)
Начало игрового дня запланировано на 01:00 по Киеву. Полное расписание матчей четверга доступно на официальном сайте.
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