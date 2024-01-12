Эш-сюр-Альзетт (W15). Подрез в свой День рождения с «баранкой» выиграла матч второго круга

Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал на турнире ITF W15 в Люксембурге

В матче второго круга Вероника Подрез (№496 WTA), посеянная под пятым номером, за 56 минут разгромила швейцарскую теннисистку из квалификации Каролину Козакову (№951 WTA) — 6:0, 6:1. Украинка допустила одну двойную ошибку, сделала шесть брейков и не позволила сопернице заработать хотя бы один брейк-поинт.

В четвертьфинале украинская теннисистка сыграет против второй ракетки турнира чешки Анеты Кучмовой (№418 WTA).

Отметим, что сегодня Вероника Подрез отмечает свой 17-й День рождения. В конце прошлого года она победила в голосовании нашего портала в номинации «Новое поколение (игроки не старше 20 лет)».

btu.org.ua