Хобарт. Мертенс и Сэвилл поспорят за место в финале соревнований

На турнире WTA 250 в Австралии завершились четвертьфинальные матчи

Хобарт, Австралия • 9-14 января • хард • $267,082

Действующая чемпионка: Лорен Дэвис (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Элизе Мертенс (Бельгия, 1) — Аранча Рус (Нидерланды) 7:5, 6:0

Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — Чжу Линь (Китай, 3) 3:6, 6:1, 6:4

Юань Юэ (Китай, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан, Q) 7:5, 7:6(4)

Эмма Наварро (США, 2) — Виктория Томова (Болгария, LL) 4:6, 6:3, 6:2

Элизе Мертенс и Дарья Сэвилл ранее встречались шесть раз, и бельгийка одержала четыре победы, в том числе в их предыдущем противостоянии в концовке прошлого сезона на турнире WTA 250 в Гонконге. Напомним, что Мертенс дважды выигрывала титул в Хобарте (2017, 2018), а Сэвилл, занимающая 195-е место в рейтинге, обыграла уже третью подряд соперницу из топ-50.

Юань Юэ и Эмма Наварро сыграют друг против друга третий раз (в предыдущих вдух матчах сильнее была американка). Для китайской теннисистки это будет второй полуфинал на уровне WTA (дошла до финала на турнире WTA 250 в Сеуле в прошлом году), а Наварро проведёт четвёртый полуфинал, в том числе второй в этом сезоне (WTA 250 Окленд).

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