Ига Швёнтек: «Мой первый финал «мэйджора» я играла против Кенин, а сейчас мы встречаемся в первом круге — это довольно странно»

Первая ракетка мира Ига Швёнтек пообщалась с журналистами перед стартом на Открытом чемпионате Австралии

— Этот сезон вы открывали на турнире United Cup, уже успели отыграть несколько матчей против топ-соперниц.

— Безусловно, было приятно сыграть несколько качественных матчей против топ-игроков. Я чувствую себя достаточно уверенно, немного лучше, чем в прошлом году. Надеюсь, это ощущение останется со мной. Мы много работали на United Cup. К сожалению, мы заняли второе место, но сборная Польши была очень близка к победе. Тем не менее это был отличный опыт, и я получила массу удовольствия.

— Чем отличалась подготовка в этом году?

— Я бы сказала, что она была более спокойной. Я буквально смогла сосредоточиться на тренировках и отдыхе. Помню, в прошлом году всё было как-то сумбурно, потому что у меня было много дел вне корта. Я поняла, что иногда позволяла себе не быть сосредоточенной на 100%, потому что играла так много матчей. Так что я говорила себе: «Ладно, я уже шесть недель не играю, так что могу немного расслабиться». Это не был идеальный подход. В этом году я сделала это иначе, я отдалась этому периоду.

— Что сделает 2024 год хорошим сезоном по вашим стандартам?

— Единственное отличие, которое есть в этом году, — это Олимпийские игры. Конечно, я бы хотела показать хороший результат на Олимпиаде. Но я не вижу смысла смотреть на то, что будет в июле, потому что у нас есть много важных турниров, которые состоятся раньше. Я стараюсь идти к этому шаг за шагом. Я не забегаю наперед. Помню, в прошлом году я анализировала, на что я способна в течение сезона. То есть, я уже устала просто думать об этом (улыбается). В этом году я просто думаю о том, чтобы доиграть до конца Australian Open, а потом буду думать о своих следующих целях.

— Какой была ваша реакция, когда вы увидели, что в первом круге вас ждет София Кенин, одна из чемпионок этого турнира?

— Порой меня поражают такие вещи. Что мой первый финал Большого Шлема, на Ролан Гаррос в 2020 году, я играла против Софии, а сейчас мы встречаемся в первом круге. Это довольно странно. Вот так наши жизненные пути разошлись. Я знаю, что она играла в хороший теннис. Она тоже играла на выставочных соревнованиях в Абу-Даби. Так что это будет нелегкий матч. Я буду готовиться как и всегда, мы поговорим о тактике. Да, мы давно не играли, так что я должна посмотреть, как она сейчас играет. Вот и все.

btu.org.ua