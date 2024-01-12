Окленд. Шелтон и Фис неожиданно проиграли в своих полуфинальных матчах

На турнире АТР 250 в Окленде состоялись полуфинальные матчи

Окленд, Новая Зеландия • 8-13 января • хард • $739,945

Действующий чемпион: Ришар Гаске (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Таро Даниэль (Япония) — Бен Шелтон (США, 1) 7:5, 7:6(9)

Алехандро Табило (Чили, Q) — Артур Фис (Франция, 6) 6:2, 7:5

Таро Даниэль впервые за три встречи сумел победить Бена Шелтона. Японец дважды проиграл американцу в решающем сете в прошлом сезоне на Уимблдоне и в Токио. Даниэль одержал пятую в карьере победу над соперником из топ-20 и второй раз в карьере сыграет в финале турнира АТР. В 2018 году он стал чемпионом соревнований в Стамбуле на грунте.

Алехандро Табило выиграл 11-й матч подряд. Чилийский теннисист в конце ноября стал чемпионом на «челленджере» в Бразилии, а в Окленде стартовал в квалификации. Табило второй раз дошел до финала на турнире АТР — в 2022 году он уступил в решающем поединке на грунтовом турнире в Кордове.

Таро Даниэль и Алехандро Табило впервые сыграют друг с другом.

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