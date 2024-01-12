Снигур на характере пробилась в основу Australian Open-2024

Украинской теннисистке Дарье Снигур (№136 WTA) удалось преодолеть финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии 2024. В решающем поединке квалификации украинка переиграла австралийку Мэддисон Инглис (№283 WTA).

Украинка добилась сложной победы в трех сетах.

Мэддисон Инглис (Австралия) – Дарья Снигур (Украина, 24) – 2:6, 7:5, 3:6

Стоит отметить, что это была первая в истории очная встреча теннисисток.

Таким образом в основе Australian Open2024 сыграют: Дарья Снигур, Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.