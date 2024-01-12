Соболева и Подрез сыграют в полуфиналах на турнирах ITF

Украинские теннисистки успешно провели свои четвертьфинальные матчи

Анастасия Соболева сегодня одержала две победы на турнире ITF W35 в Анталии (Турция): в третьем круге она обыграла испанку Анхелу Фиту Болуду со счётом 6:4, 6:2, а в четвертьфинале — болгарку Изабеллу Шиникову — 6:3, 6:4. За выход в финал украинка поспорит с Илинкой Далиной Амарей из Румынии.

Вероника Подрез в четвертьфинальном матче на турнире ITF W15 в Эш-сюр-Альзетт (Люксембург) играла против чешки Анеты Кучмовой, которая отказалась от продолжения борьбы после поражения в первом сете со счётом 6:2. В полуфинале Подрез встретится с австрийкой Тамарой Костич.

btu.org.ua