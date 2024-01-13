Теннис
Аделаида. Остапенко стала новой чемпионкой, обыграв Касаткину
Елена Остапенко выиграла титул на турнире WTA 500 в Австралии
Аделаида, Австралия • 9-14 января • хард • $922,573
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Финал
Елена Остапенко (Латвия, 6) — Дарья Касаткина (-) 6:3, 6:2
Латвийская теннисистка одержала пятую победу в семи встречах с Касаткиной и выиграла четвёртый из восьми сыгранных финальных матчей на хардовом покрытии.
Путь к победе:
R32: Сорана Кырстя (Румыния) 2:6, 6:2, 6:4
R16: Каролин Гарсия (Франция) 6:4, 5:7, 6:4
QF: Марта Костюк (Украина) 7:5, 6:3
SF: Екатерина Александрова (-) 6:2, 7:6(3)
FR: Дарья Касаткина (-) 6:3, 6:2
В целом Остапенко сыграла 14-й финал и выиграла свой седьмой трофей в карьере. По итогам выступления в Аделаиде латвийка впервые с конца мая 2018 года вернётся в топ-10 мирового рейтинга.
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