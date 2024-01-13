Алекс де Минор: «Мои цели просты и понятны — выигрывать теннисные матчи и выкладываться на корте как можно больше»

10-я ракетка мира Алекс де Минор о подготовке к Australian Open и ожиданиях от первого матча

— Поздравляем с тем, что вы впервые вошли в топ-10. Как чувствуете себя во время подготовки к Australian Open?

— Спасибо, чувствую себя прекрасно. Это было прекрасное начало года. Пока что 2024 год был для меня очень приятным. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе и сыграть еще несколько хороших матчей на Открытом чемпионате Австралии.

— Не отвлекает ли вас вся эта шумиха вокруг того, насколько хорошо вы играете?

— Думаю, я человек, которого трудно отвлечь. Я имею в виду, что мои цели просты и понятны — выигрывать теннисные матчи и выкладываться на корте как можно лучше. Вся подготовка остается неизменной. Мой фокус остается неизменным. У меня все еще есть драйв и мотивация выходить на теннисный корт и делать все, что в моих силах.

— Что пришло вам в голову, когда увидели что вашим соперником в первом круге будет Милош Раонич?

— Что я подумал? В конце концов, у меня было ощущение, что у меня будет сложный матч и как видим, так оно и вышло. Он очень коварный соперник. Очевидно, что у него невероятная подача и он очень агрессивен. С нетерпением жду этого матча. Я буду готов к вызову, ведь играю в хороший теннис.

— Что касается Милоша, то он отсутствовал достаточно длительный период времени. Чувствуете ли вы, что пятисетовые матчи дадут вам преимущество в физической форме?

— Ну, если дело доходит до физической части матча, то да, я готов к этому и я готов против большинства из игроков. Я знаю, сколько работы я проделал вне корта, чтобы быть в такой форме, чувствуя уверенность в этом компоненте. Если это превратится в физическую битву, я думаю, что я буду готов к этому.

— Как вы оцениваете себя как игрока по сравнению с тем же периодом прошлого года? Каких изменений в вашей игре могут ожидать болельщики?

— Думаю, что вся моя карьера постепенно развивается. Я всегда старался быть лучшим игроком с каждым годом. Сейчас я играю с большой уверенностью, с большой верой, с очень позитивным настроем. В конце концов, стараюсь быть более агрессивным и внести гораздо больше разнообразия в свою игру.

btu.org.ua