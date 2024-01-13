Australian Open. Леся Цуренко против Лучии Брондзетти в первом круге: превью матча

Третья ракетка Украины Леся Цуренко стартует на Открытом чемпионате Австралии матчем против итальянки Лучии Брондзетти. Поединок пройдет в воскресенье 14 января на 1573 Arena и начнется в 02:00 по киевскому времени

Дата рождения: 30/05/1989 (33 года)

Место рождения: Владимирец, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2018 — Acapulco; 2017 — Acapulco; 2016 — Guangzhou; 2015 — Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)

Побед/Поражений за карьеру (на 14.01.2024): 502/321

Призовые за карьеру: $6,224,185

Дата рождения: 10/12/1998 (25 лет)

Место рождения: Римини, Италия

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Rabat)

Высший рейтинг WTA: 47 (03/07/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 14.01.2024): 279/199

Призовые за карьеру: $1,548,954

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H2H: 1-0

2023 | Мадрид (2023) | R1 | грунт | Цуренко — 6:1, 6:3

Путь на турнире

Теннисистки встречаются в первом круге.

История на турнире

Леся Цуренко — 20/13 | Цуренко 14-й раз выступит на Открытом чемпионате Австралии и 13-й раз в основной сетке. Лучший результат — третий круг в 2013 году.

Лучия Брондзетти — 4/2 | Брондзетти третий год подряд сыграет в Мельбурне. Ее лучший результат — второй круг в 2022 году, куда она прошла стартовав в квалификации.

Выступления на харде (на 14.01.2024):

Леся Цуренко — 210/135 (1/1 в этом году)

Лучия Брондзетти — 82/47 (1/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Леся Цуренко — 1/1

WTA 250 — 1/1 | Окленд — R2

Лучия Брондзетти — 1/2

WTA 500 — 1/1 | Брисбен — R2

WTA 250 — 0/1 | Хобарт — R1

Последние 5 матчей:

Леся Цуренко — П, В, П, В, В

Лучия Брондзетти — П, П, В, П, В

Национальный фактор:

Леся Цуренко — 15/12 | Цуренко в конце октября прошлого года уступила Жасмин Паолини на турнире в Монастире и прервала серию из пяти побед подряд в матчах с итальянками.

Лучия Брондзетти — 6/7 | Брондзетти ни разу не проигрывала теннисисткам из Украины на открытом харде, выиграв все четыре таких поединка.

Леся Цуренко проведет 357-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 173 победы (49%);

Лучия Брондзетти проведет свой 83-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету итальянки 39 побед (48%)

Леся Цуренко сыграет 78-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету украинки 36 побед (47%);

Лучия Брондзетти сыграет 12-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету итальянки три победы. Итальянка дважды проходила первый круг на «мэйджорах».

Победительница этого матча получит A$180,000 призовых и 70 рейтинговых очков. Проигравшая — A$120,000 призовых и 10 рейтинговых очка..

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча украинскую теннисистку и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,52. На победу итальянки предлагается коэффициент — 2,57.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Леси Цуренко с коэффициентом — 1,52. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 2,59.

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