Дарья Снигур — о выходе в основную сетку Australian Open: «Очень рада, что могу достигать таких результатов, тренируясь в Киеве»

Украинская теннисистка Дарья Снигур поделилась эмоциями после успешной квалификации в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, где она сыграет впервые.

«Выход в основную сетку Australian Open значит для меня очень много — я очень долго и уверенно к этому шла. Очень рада, что могу достигать таких результатов, тренируясь в Киеве.

Три матча квалификации — это дополнительный стресс, истощение. Финальный матч длился чуть больше двух часов. Но, в принципе, я в нормальном состоянии. Посмотрим, как сложится мой первый матч в основной сетке.

Первая игра у меня в воскресенье. Теперь мне придётся менять обратные билеты на самолёт, потому что я брала их на субботу. Это очень хороший момент, я готова делать так после каждой квалификации турниров Grand Slam.

Моя первая соперница в основной сетке — Алиша Паркс, это будет наша дебютная встреча. Я видела, как она играет, мы пересекались на турнирах».

Также украинка рассказала об атмосфере на турнирах Grand Slam и помощи своего отца.

«Атмосфера на «мэйджорах» однозначно отличается от других турниров, потому что Grand Slam — это большой стресс для меня. Видимо, это и является причиной, почему я лишь второй раз выхожу в основную сетку, хотя уже много раз играла в квалификации. Когда выходишь в основу на таком турнире, все меняется. Ты как будто в том же месте, но [вокруг] другие люди, лучшая атмосфера.

Мой папа ходит смотреть моих соперниц. Он мне рассказывает, что увидел, что не увидел, я ему доверяю. Когда я на турнирах, отец мне всегда помогает, он — моя поддержка. Он ходил вчера смотрел матч [соперницы по отбору]».

Напомним, что в этом году на Australian Open украинские теннисистки установили национальный рекорд по количеству участниц в основной сетке турнира.

btu.org.ua