Доха (M15). Белинский отыграл три матчбола в трехчасовом четвертьфинальном противостоянии с «нейтральным» теннисистом

Шестая ракетка Украины вышел в полуфинал на турнире ITF M15 в Катаре

Вячеслав Белинский (№513 ATP), посеянный под шестым номером, в напряженном четвертьфинальном поединке, который длился 3 часа и 4 минуты одолел «нейтрального» теннисиста Алексея Захарова (№728 АТР) — 6:7(9), 6:3, 7:6(7).

В решающем сете Белинский отыграл два матчбола на своей подаче при счете 4:5 и еще один на тай-брейке. За матч украинец подал два эйса, допустил две двойные ошибки, проиграл четыре гейма на своей подаче и сделал пять брейков.

Место в финале украинец разыграет в поединке против представителя Узбекистана Хомоюна Султанова (№364 ATP).

btu.org.ua