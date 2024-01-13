Теннис
Хобарт. Мертенс и Наварро встретятся в решающем матче
На турнире WTA 250 в Австралии состоялись полуфиналы
Хобарт, Австралия • 9-14 января • хард • $267,082
Действующая чемпионка: Лорен Дэвис (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Элизе Мертенс (Бельгия, 1) — Дарья Сэвилл (Австралия, WC) 6:4, 4:6, 7:5
Эмма Наварро (США, 2) — Юань Юэ (Китай, Q) 6:4, 6:3
Элизе Мертенс одержала пятую победу в семи матчах против Дарьи Сэвилл и проведёт 13-й финал на уровне WTA. В активе бельгийки восемь одиночных титулов, в том числе два в Хобарте: она становилась чемпионкой турнира в 2017 и 2018 годах.
Эмма Наварро с четвёртой попытки сумела выйти в финал на турнире WTA. В прошлом году американка проигрывала в полуфиналах в Бад-Гомбурге и Сан-Диего, а на предыдущей неделе в Окленде.
Мертенс и Наварро ранее не играли друг против друга.
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