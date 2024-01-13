«Просто две мамы поиграли в теннис». Свитолина провела тренировку с Кербер в Мельбурне (ФОТО)

Первая ракетка Украины готовится к старту на Открытом чемпионате Австралии

Элина Свитолина начнет свои выступления на турнире в понедельник матчем против обладательницы wild card Тайлы Престон из Австралии.

Сегодня Свитолина провела в Мельбурне тренировку с экс-первой ракеткой мира и чемпионкой трех турниров Grand Slam Анжелик Кербер, которая возвращается в теннис, после рождения дочери в начале прошлого года.

«Просто две мамы поиграли в теннис», — подписала совместное фото с немкой Свитолина.

Напомним, что Элина Свитолина в этом году уже сыграла один турнир — дошла до финала на турнире WTA 250 в Окленде, где в трех сетах уступила третьей ракетке мира Коко Гауфф. В Окленде Свитолина победила Каролин Возняцки, Эмму Радукану, Мари Боузкову и Ван Сиюй.

Отметим, что Свитолина является лидером среди всех украинских теннисисток по количеству матчей сыгранных в основной сетке Australian Open и по количеству побед на этом турнире.

btu.org.ua