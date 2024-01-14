Аделаида. Легечка одержал волевую победу в финале и впервые стал чемпионом на турнире ATP

Чешский теннисист стал победителем соревнований АТР 250 в Аделаиде

Аделаида, Австралия • 8-13 января • хард • $739,945

Действующий чемпион: Квон Сун Ву (Южная Корея)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Иржи Легечка (Чехия, 7) — Джек Дрэйпер (Великобритания) 4:6, 6:4, 6:3

Иржи Легечка второй раз сыграл в финале турнира АТР и впервые стал чемпионом. В Аделаиду 22-летний чешский теннисист приехал с серией из пяти поражений.

Путь к титулу:

R1: Адам Уолтон (Австралия, Q) 6:1, 6:3

R2: Душан Лайович (Сербия) 4:6, 6:4, 6:3

QF: Николас Ярри (Чили, 2) 6:4, 7:5

SF: Себастьян Корда (США, 3) 6:2, 6:1

FR: Джек Дрэйпер (Великобритания) 4:6, 6:4, 6:3

Джек Дрэйпер также боролся за свой первый титул на уровне АТР, но и со второй попытки не сумел завоевать трофей.

За свое выступление в Аделаиде Иржи Легечка заработал $100,665 призовых и 250 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге АТР он впервые поднимется на 23-е место (+9). Джек Дрэйпер за выход в финал получил $58,720 призовых и 165 рейтинговых очков. В понедельник он станет 55-й ракеткой мира (+7).

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