Андре Агасси о шансах Джоковича выиграть 30 титулов Grand Slam: «Как можно говорить о том, что что-то является невозможным?»

Легендарный американский теннисист и бывший тренер Новака Джоковича — о шансах серба выиграть еще больше «мэйджоров»

«Как можно говорить о том, что что-то является невозможным? Ведь рекорды для того и существуют, чтобы кто-то их превзошел, верно? Вы только подумайте: а если бы кого-то одного из Большой тройки не было? Тогда, возможно, мы бы сейчас имели двух игроков, у которых по 35 «Шлемов».

Помню, что в 2005 году в финале против Федерера я думал, что он выиграет 17 или 18 титулов. Никто и близко из его поколения не мог найти ни одного ответа, чтобы сравниться с ним. Но потом появился Надаль. А дальше появился Джокович.

В плане статистики результаты Новака говорят сами за себя. Но как можно оставить за скобками ту элегантность, с которой Федерер делал то, что делал. И я не знаю, видел ли теннис когда-нибудь, чтобы кто-то боролся так, как на это способен Надаль. То есть для меня лично то, что меня убеждает на бумаге, — это одно, но кто принес пользу игре? Я думаю, что игра безгранично выиграла от каждого из них. Это безусловно.

Выиграет ли Новак 30 титулов? Говоря о моем прогнозе, очевидно, то, что мы делаем, мы просто спекулируем на многих вопросах. Например, о здоровье Джоковича. Я точно вижу, что у Новака еще есть несколько лет, когда именно с ним соперникам надо будет бороться. Единственное, в чем я абсолютно уверен, так это, что Новак не победит дедушку, которого зовут Время. Вопрос только в том, насколько он сможет оттянуть этот момент».

Напомним, что 36-летний сербский теннисист Новак Джокович выиграл 24 титула Grand Slam и опережает испанца Рафаэля Надаля, на счету которого 22 титула.

btu.org.ua