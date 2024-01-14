Australian Open. Ангелина Калинина против Аранчи Рус в первом круге: превью матча

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина начинает свои выступления на Открытом чемпионате Австралии матче против Аранчи Рус из Нидерландов. Поединок пройдет 15 января четвертым запуском на 1573 Arena. Начало игрового дня в 02:00 по киевскому времени

Дата рождения: 07/02/1997 (26 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 15.01.2024): 344/194

Призовые за карьеру: $3,000,972

Дата рождения: 13/12/1990 (33 года)

Место рождения: Делфт, Нидерланды

Рост: 180 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Hamburg)

Высший рейтинг WTA: 41 (14/08/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 15.01.2024): 666/399

Призовые за карьеру: $3,256,433

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляции матчей украинских теннисистов

H2H: 1-1

2023 | BJKC | хард (зал) | Калинина 6:4, 6:4

2017 | Бухарест (WTA 250) | QRF | грунт | Рус 6:2, 6:4

Путь на турнире

Теннисистки встречаются в первом круге;

История на турнире

Ангелина Калинина — 4/5 | Калинина 6-й раз выступит на австралийском «мэйджоре» и третий раз в основной сетке. В прошлом году она дошла до третьего круга.

Аранча Рус — 6/13 | Рус 14-й раз играет на Australian Open и 7-й раз в основной сетке. Ее лучший результат в Мельбурне — второй круг в 2011 и 2020 годах.

Выступления на харде (на 15/01/2024[/i]):

Ангелина Калинина — 95/78 (0/2 в этом году)

Аранча Рус — 225/79 (3/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Ангелина Калинина — 0/2

WTA 500 — 0/2 | Брисбен — R2, Аделаида — R1

Аранча Рус — 3/2

WTA 250 — 2/1 | Хобарт — 1/4

United Cup — 1/1

Последние 5 матчей:

Ангелина Калинина — П, П, В, В, П

Аранча Рус — П, В, В, В, П

Национальный фактор:

Ангелина Калинина — 5/3 | Калинина выиграла четыре последних матч против теннисисток из Нидерландов, включая два матча в рамках Кубка Билли Джин Кинг в конце прошлого года.

Аранча Рус — 21/14 | В прошлом году Рус обыгрывала Дарью Снигур (Уимблдон) и Даяну Ястремскую (BJKC), а также потерпела поражения в матчах с Катериной Байндл (Чикаго) и Ангелиной Калининой (BJKC);

Ангелина Калинина — проведет свой 120-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 59 побед (50%).

Аранча Рус — проведет свой 218-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 76 побед (35%).

Ангелина Калинина — сыграет свой 21-й матч в основной сетке турниров Grand Slam. Она одержала 9 побед на этом уровне (45%).

Аранча Рус — сыграет свой 41-й матч в основной сетке турниров Grand Slam. Она одержала 11 побед на этом уровне (28%).

Победительница этого матча получит A$180,000 призовых и 70 рейтинговых очков. Проигравшая — A$120,000 призовых и 10 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Ангелину Калинину и предлагает на ее победу коэффициент — 1,60. Успех Аранчи Рус в этом матче оценивается коэффициентом — 2,40.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet. Победа Ангелины Калининой — 1,60, а победа Аранчи Рус — 2,39.

>>>

btu.org.ua