Australian Open. Даяна Ястремская против Маркеты Вондроушовой в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стартует в основной сетке Открытого чемпионата Австралии и сыграет против седьмой ракетки мира. Поединок пройдет в понедельник 15 января и откроет игровой день на John Cain Arena в 02:00 по киевскому времени

Дата рождения: 15/05/2000 (23 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 — Hua Hin, Strasbourg; 2018 — Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 15.01.2024): 217/150

Призовые за карьеру: $3,255,888

Дата рождения: 28/06/1999 (24 года)

Место рождения: Соколов, Чехия

Рост: 172 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2023 — Wimbledon; 2017 — Biel/Bienne)

Высший рейтинг WTA: 6 (11/09/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 15.01.2024): 261/111

Призовые за карьеру: $9,498,396

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H2H: 1-2

2022 | Дубай (WTA 500) | хард | 1/4 | Вондроушова — 7:5, 6:4

2018 | Будапешт (ITF) | грунт | R2 | Ястремская — 7:6, 6:2

2015 | Шарм-эль-Шейх (ITF) | хард | 1/2 финала | Вондроушова — 6:7, 6:3, 7:5

Путь на турнире

Даяна Ястремская

QR1: Лея Бошкович (Хорватия) 6:3, 4:6, 6:3

QR2: Валентини Грамматикопуло (Греция) 6:4, 3:6, 6:4

QRF: Майя Джойнт (Австралия) 6:2, 1:6, 6:4

История на турнире

Даяна Ястремская — 4/5 | Ястремская шестой раз играет на Открытом чемпионате Австралии и пятый раз выступит в основной сетке. Лучший результат — третий круг в 2019 году.

Маркета Вондроушова — 9/6 | Для Вондроушовой это седьмой Australian Open. В 2021 году чешская теннисистка дошла до четвертого круга, что остается ее лучшим результатом в Мельбурне.

Выступления на харде (на 15/01/2024):

Даяна Ястремская — 95/70 (5/1 в этом году)

Маркета Вондроушова — 97/53 (1/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Даяна Ястремская — 2/1

WTA 500 — 2/1 | Брисбен — R1

Маркета Вондроушова

United Cup — 1/1

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская — В, В, В, П, В

Маркета Вондроушова — В, П, П, В, П

Национальный фактор:

Даяна Ястремская — 8/16 | В прошлом году Ястремская сыграла четыре матча против чешских теннисисток и одержала две победы.

Маркета Вондроушова — 14/8 | В прошлом году Вондроушова проиграла Ангелине Калининой в Пекине и прервала серию из восьми побед подряд в матчах с украинскими теннисистками.

Даяна Ястремская 14-й раз сыграет против теннисистки топ-10 и будет бороться за свою четвертую победу в матчах с ними. Последний такой поединок украинка провела в 2022 году на турнире в Дубае, когда обыграла третью ракетку мира Барбору Крейчикову;

Даяна Ястремская проведет 175-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 83 победы (48%);

Маркета Вондроушова проведет 231-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету чешской теннисистки 144 победы (63%);

Даяна Ястремская проведет 25-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету украинки 9 побед (38%);

Маркета Вондроушова проведет 58-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету чешской теннисистки 36 побед (64%);

Победительница этого матча получит A$180,000 призовых и 70 рейтинговых очков. Проигравшая — A$120,000 призовых и 10 рейтинговых очка.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает явной фавориткой матча чешскую теннисистку и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,19. На победу Даяны Ястремской предлагается коэффициент — 5,00.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Элины Свитолиной с коэффициентом — 5,10. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 1,18.

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btu.org.ua