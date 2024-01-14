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Australian Open. Даяна Ястремская против Маркеты Вондроушовой в первом круге: превью матча
Украинская теннисистка Даяна Ястремская стартует в основной сетке Открытого чемпионата Австралии и сыграет против седьмой ракетки мира. Поединок пройдет в понедельник 15 января и откроет игровой день на John Cain Arena в 02:00 по киевскому времени
Дата рождения: 15/05/2000 (23 года)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2019 — Hua Hin, Strasbourg; 2018 — Hong Kong)
Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)
Побед/Поражений за карьеру (на 15.01.2024): 217/150
Призовые за карьеру: $3,255,888
Дата рождения: 28/06/1999 (24 года)
Место рождения: Соколов, Чехия
Рост: 172 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 2 (2023 — Wimbledon; 2017 — Biel/Bienne)
Высший рейтинг WTA: 6 (11/09/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 15.01.2024): 261/111
Призовые за карьеру: $9,498,396
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H2H: 1-2
2022 | Дубай (WTA 500) | хард | 1/4 | Вондроушова — 7:5, 6:4
2018 | Будапешт (ITF) | грунт | R2 | Ястремская — 7:6, 6:2
2015 | Шарм-эль-Шейх (ITF) | хард | 1/2 финала | Вондроушова — 6:7, 6:3, 7:5
Путь на турнире
Даяна Ястремская
QR1: Лея Бошкович (Хорватия) 6:3, 4:6, 6:3
QR2: Валентини Грамматикопуло (Греция) 6:4, 3:6, 6:4
QRF: Майя Джойнт (Австралия) 6:2, 1:6, 6:4
История на турнире
Даяна Ястремская — 4/5 | Ястремская шестой раз играет на Открытом чемпионате Австралии и пятый раз выступит в основной сетке. Лучший результат — третий круг в 2019 году.
Маркета Вондроушова — 9/6 | Для Вондроушовой это седьмой Australian Open. В 2021 году чешская теннисистка дошла до четвертого круга, что остается ее лучшим результатом в Мельбурне.
Выступления на харде (на 15/01/2024):
Даяна Ястремская — 95/70 (5/1 в этом году)
Маркета Вондроушова — 97/53 (1/1 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Даяна Ястремская — 2/1
WTA 500 — 2/1 | Брисбен — R1
Маркета Вондроушова
United Cup — 1/1
Последние 5 матчей:
Даяна Ястремская — В, В, В, П, В
Маркета Вондроушова — В, П, П, В, П
Национальный фактор:
Даяна Ястремская — 8/16 | В прошлом году Ястремская сыграла четыре матча против чешских теннисисток и одержала две победы.
Маркета Вондроушова — 14/8 | В прошлом году Вондроушова проиграла Ангелине Калининой в Пекине и прервала серию из восьми побед подряд в матчах с украинскими теннисистками.
Даяна Ястремская 14-й раз сыграет против теннисистки топ-10 и будет бороться за свою четвертую победу в матчах с ними. Последний такой поединок украинка провела в 2022 году на турнире в Дубае, когда обыграла третью ракетку мира Барбору Крейчикову;
Даяна Ястремская проведет 175-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 83 победы (48%);
Маркета Вондроушова проведет 231-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету чешской теннисистки 144 победы (63%);
Даяна Ястремская проведет 25-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету украинки 9 побед (38%);
Маркета Вондроушова проведет 58-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету чешской теннисистки 36 побед (64%);
Победительница этого матча получит A$180,000 призовых и 70 рейтинговых очков. Проигравшая — A$120,000 призовых и 10 рейтинговых очка.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает явной фавориткой матча чешскую теннисистку и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,19. На победу Даяны Ястремской предлагается коэффициент — 5,00.
Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Элины Свитолиной с коэффициентом — 5,10. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 1,18.
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