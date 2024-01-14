Australian Open. Дарья Снигур против Алиши Паркс в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Дарья Снигур стартует в основной сетке Открытого чемпионата Австралии матчем против американки Алиши Паркс. Поединок пройдет в воскресенье 14 января вторым запуском на корте №3. Начало игрового дня в 02:00 по киевскому времени

Дата рождения: 27/03/2002 (21 год)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 173 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 105 (14/11/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 14.01.2024): 175/91

Призовые за карьеру: $522,142

Дата рождения: 31/12/2000 (23 года)

Место рождения: Атланта, США

Рост: 185 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Lyon)

Высший рейтинг WTA: 40 (14/08/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 14.01.2024): 157/160

Призовые за карьеру: $1,189,351

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляции матчей украинских теннисистов

H2H: 0-0

Путь на турнире

Дарья Снигур

QR1: Синья Краус (Австрия) 6:3, 6:0

QR2: Энн Ли (США) 6:4, 6:2

QRF: Мэдисон Инглис (Австралия) 6:2, 5:7, 6:3

История на турнире

Дарья Снигур — 2/3 | Снигур в четвертый раз играет на Australian Open и впервые смогла преодолеть отборочный турнир.

Алиша Паркс — 2/2 | Паркс третий год подряд выступает на турнире в Мельбурне и впервые будет играть в основной сетке. Два года подряд она проигрывала во втором круге квалификации.

Выступления на харде (на 14.01.2024):

Дарья Снигур — 134/63 (5/1 в этом году)

Алиша Паркс — 94/88 (0/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Дарья Снигур — 2/1

WTA 125 — 2/1 | Канберра — R1

Алиша Паркс — 0/1

WTA 500 — 0/1 | Аделаида — QR1

Последние 5 матчей:

Дарья Снигур — В , В, В, ПВ

Алиша Паркс — П, П, В, П, В

Национальный фактор:

Дарья Снигур — 6/4 | Снигур выиграла два последних матча против американских теннисисток, в том числе один уже в этом году — обыграла Энн Ли во втором круге квалификации АО .

Алиша Паркс — 1/3 | Паркс трижды проигрывала в очных поединках с Ангелиной Калининой и единственную победу в матче с украинкой праздновала в 2021 году, когда обыграла Катерину Бондаренко в Чарльстоне.

Дарья Снигур проведет 11-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 4 победы (40%);

Алиша Паркс проведет свой 47-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету американки 18 побед (39%)

Дарья Снигур сыграет 3-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету украинки 1 победа, которую она одержала в матче с Симоной Халеп на US Open-2022.

Алиша Паркс сыграет 5-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету американки 1 победа, которую она одержала в поединке с Анной-Леной Фридсам на прошлогоднем Уимблдоне.

Победительница этого матча получит A$180,000 призовых и 70 рейтинговых очков. Проигравшая — A$120,000 призовых и 10 рейтинговых очка..

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает небольшой фавориткой матча украинскую теннисистку и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,76. На победу американки предлагается коэффициент — 2,13.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Дарьи Снигур с коэффициентом — 1,78. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 2,18.

>>>

btu.org.ua