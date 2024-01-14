Australian Open. Элина Свитолина против Тайлы Престон в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартует на Открытом чемпионате Австралии. Поединок пройдет в понедельник 15 января и откроет игровой день на 1573 Arena в 02:00 по киевскому времени

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 15.01.2024): 458/241

Призовые за карьеру: $22,876,442

Дата рождения: 27/10/2005 (18 лет)

Место рождения: Перт, Австралия

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 202 (04/12/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 15.01.2024): 55/25

Призовые за карьеру: $82,118

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Теннисистки встречаются в первом круге.

История на турнире

Элина Свитолина — 22/10 | Свитолина 11-й раз стартует на Australian Open. Ее лучший результат — четвертьфинал в 2018 и 2019 годах.

Тайла Престон — 1/1 | В 2022 Престон дебютировала на турнире и дошла до второго круга квалификации.

Выступления на харде (на 15/01/2024):

Элина Свитолина — 269/125 (4/1 в этом году)

Тайла Престон — 53/22 (1/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Элина Свитолина — 4/1

WTA 250 — 4/1 | Окленд — Финал

Тайла Престон

WTA 500 — 0/1 | Аделаида — R1

WTA 125 — 1/1 | Канберра — R2

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина — П, В, В, В, В

Тайла Престон — П, П, В, В, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина — 21/8 | Свитолина выиграла два последних матча против теннисисток из Австралии, один из которых состоялся на прошлогоднем Ролан Гаррос (Сторм Хантер).

Тайла Престон — 0/0 | Престон впервые сыграет против теннисистки из Украины.

Элина Свитолина проведет 545-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 351 победа (65%);

Тайла Престон проведет 3-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура и будет бороться за свою дебютную победу;

Элина Свитолина проведет 126-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету украинки 86 побед (69%);

Тайла Престон впервые сыграет в основной сетке турнира Grand Slam.

Победительница этого матча получит A$180,000 призовых и 70 рейтинговых очков. Проигравшая — A$120,000 призовых и 10 рейтинговых очка.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает явной фавориткой матча украинскую теннисистку и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,08. На победу Тайлы Престон предлагается коэффициент — 9,20.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Элины Свитолиной с коэффициентом — 1,07. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 9,00.

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btu.org.ua