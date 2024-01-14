Australian Open. Саккари выиграла свой стартовый матч, Фругвиртова одержала дебютную победу в основе

В женской сетке австралийского «мэйджора» начались матчи основной сетки

Мельбурн, Австралия • 14-27 января • хард • A$34,226,200

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Мария Саккари (Греция, 8) — Нао Хибино (Япония) 6:4, 6:1

Элина Аванесян (-) — Бай Чжуосюань (Китай) 4:6, 7:5, 6:2

Мария Тимофеева (-, Q) — Ализе Корне (Франция, WC) 6:2, 6:4

Лейла Фернандес (Канада, 32) — Сара Бейлек (Чехия, Q) 7:6(5), 6:2

Алиша Паркс (США) — Дарья Снигур (Украина, Q) 2:6, 6:2, 6:4

Камилла Рахимова (-) — Эмина Бекташ (США) 6:4, 6:4

Тамара Корпач (Германия) — Джоди Баррейдж (Великобритания) 2:6, 6:3, 6:0

Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Май Хонтама (Япония, WC) 2:6, 6:4, 6:3

Леся Цуренко (Украина, 28) — Лучия Брондзетти (Италия) 3:6, 7:5, 6:3

Бренда Фругвиртова (Чехия, Q) — Ана Богдан (Румыния) 2:6, 6:4, 6:3

Мария Саккари вновь встретилась с Нао Хибино на Australian Open: четыре года назад она обыграла японку в матче второго круга. Гречанка продлила свою безпроигрышную серию после трёх побед в рамках United Cup в начале месяца.

Бренда Фругвиртова записала в свой актив дебютную победу в основной сетке турнира Grand Slam. Для 16-летней чешки это третье выступление в основе соревнований такого уровня: год назад она проиграла в первом круге Australian Open и Ролан Гаррос.

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