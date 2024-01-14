Янник Синнер: «Чувствую себя достаточно уверенно в плане готовности показать великолепный теннис»

Четвертая ракетка мира Янник Синнер поделился своими мыслями перед стартом на Australian Open

— Это ваш первый турнир в этом году. Как идет подготовка? Когда вы приехали в Австралию?

— На самом деле я приехал сюда довольно рано, примерно уже неделю назад. Мы приезжаем сюда достаточно рано, чтобы подготовиться. Это хорошее время года. Здесь лето. Дома очень холодно, хотя мне и это нравится. Но здесь хорошо. У меня была возможность сыграть пару матчей в Куйонге. Надеюсь, я готов. Сейчас с каждым днем становится немного лучше, я все лучше чувствую корт. Я стартую в воскресенье, поэтому посмотрим, как все пройдет.

— Почему вы решили в этом сезоне не играть на турнирах, предшествующих Отрытому чемпионату Австралии?

— Прошлый сезон я завершил поздно. Я играл в Финале Кубка Дэвиса, дальше у меня была только одна неделя, когда я ничего не делал, а потом началась подготовка к следующему сезону. Я хотел как можно скорее начать тренировки в межсезонье. Для меня это было очень важно, для меня и моего тела. Мы также пытались выяснить, может ли это быть рабочей схемой и на последующие годы, поможет мне это или нет. Как я уже говорил, я сыграл пару матчей в Куйонге. Очевидно, что это не официальные матчи, но вы немного чувствуете матчевый ритм. Посмотрим, мы получим все ответы в воскресенье, а потом посмотрим, как все пойдет. Но я чувствую себя достаточно уверенно в плане готовности показать великолепный теннис.

— Расскажите о вашей работе с Дарреном Кеххилом, что именно делает его хорошим тренером?

— Многое, если честно (улыбается). Вчера мы именно об этом говорили за ужином. Потому что люди много говорят о прогрессе, которого нужно достичь, о том, насколько важны ваши цели… Но с другой стороны, возможно, самое важное — это твоё окружение. Это то, что будет длиться вечно, не так ли? Возможно, такие вещи вы всегда будете помнить и после завершения карьеры. От Даррена я узнаю не только о его взгляде на теннис, но и на жизнь в целом. Мне это очень нравится. Мне нравится тот круг людей, которые меня окружают. Мы очень весело проводим время. Если бы мы жили 24/7 в одном доме все вместе, то нам было бы не трудно проводить столько времени вместе, потому что у нас нет проблем с этим. Нам весело. Мы наслаждаемся жизнью и все прекрасно ладим.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер сыграет против Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов.

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