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«Нужно нажать на газ и не останавливаться». Паркс рассказала о своем камбэке в поединке с Дарьей Снигур на Australian Open

Американская теннисистка Алиша Паркс прокомментировала свою победу в матче первого круга Australian Open, где она встречалась с украинкой Дарьей Снигур

«Перед матчем мое сердце так сильно билось, ведь это мое первое выступление в основе Открытого чемпионата Австралии. Это на самом деле мой любимый «мэййжор». Здесь расслабленная атмосфера, но также и есть чем заняться. Еда отличается. Болельщики всегда шумные, как на Открытом чемпионате США, и мне это нравится. Сегодня они мне очень помогали на протяжении всего матча.

В первом сете мне было немного тяжело. Обычно мне нужно отыграть первый сет, чтобы понять, что мне нужно делать во втором. Поэтому я просто вспомнила, что сказал мой тренер, и попыталась воплотить это в жизнь. В третьем сете я подумала: «Ладно, мне нужно нажать на газ и не останавливаться».

О предстоящем матче против Лейлы Фернандес

«Я просто сосредоточусь на себе. Я не очень переживаю о том, кто мои соперницы. Я могу контролировать только себя. Я просто поработаю над тем, что я сделала сегодня не так, а затем реализую то хорошее, что я сделала сегодня, и просто выйду на поединок свежей».

btu.org.ua

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«Нужно нажать на газ и не останавливаться». Паркс рассказала о своем камбэке в поединке с Дарьей Снигур на Australian Open

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