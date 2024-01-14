Тайла Престон — о предстоящем матче против Элины Свитолиной на АО: «Надеюсь, что я смогу получить от нее дополнительный опыт»

Австралийская теннисистка Тайла Престон прокомментировала свой предстоящий старт на Открытом чемпионате Австралии, где она сыграет против украинки Элины Свитолиной

18-летняя австралийка получила wild card и впервые сыграет в основной сетке турнира Grand Slam.

«Это будет тяжело, но я думаю, что с кем бы я ни сыграла, это был бы сложный матч для меня. Это основная сетка турнира Grand Slam, так что тут все игроки очень хороши. Но я очень взволнована и жду этого поединка с нетерпением.

Очевидно, что Элина обладает огромным опытом, но надеюсь, что и я смогу получить от нее дополнительный опыт».

18-летняя Тайла Престон ранее входила в топ-10 юниорского рейтинга и трижды выигрывала награду Tennis Australia «Юниорка года». В прошлом году австралийка начала свою профессиональную карьеру и выиграла четыре титула ITF в первом сезоне, поднявшись в рейтинге более чем на 600 позиций.

Перед стартом в Мельбурне Престон сыграла в основной сетке турнира WTA 500, куда также получила wild card. В первом круге она уступила в трех сетах 20-й ракетке мира Каролин Гарсия.

«Тот матч добавил мне уверенности», — сказала Престон. «Думаю, тот поединок очень помог мне почувствовать уровень топ-20, а также убедиться в том, что если я буду играть в свой лучший теннис, то смогу противостоять им».

«Думаю, Australian Open уникален тем, как болеют болельщики за австралийцев, так что я с нетерпением жду этого опыта. Но независимо от того, сколько там будет людей, это будет просто потрясающий матч. Я всегда мечтала сыграть на Открытом чемпионате Австралии».

Поединок между Элиной Свитолиной и Тайлой Престон в подельник 15 января откроет игровой день на 1573 Arena.

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