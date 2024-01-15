Australian Open. Кесслер, Паолини и Френх одержали первые победы в основе, Мария справилась с Осорио

В Мельбурне продолжаются матчи первого круга в женской сетке соревнований

Мельбурн, Австралия • 14-27 января • хард • A$34,226,200

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Маккартни Кесслер (США, WC) — Фиона Ферро (Франция, Q) 3:6, 6:3, 6:2

Катержина Синякова (Чехия) — Жаклин Кристиан (Румыния) 6:2, 7:5

Татьяна Мария (Германия) — Камила Осорио (Колумбия) 7:5, 6:7(4), 6:4

Жасмин Паолини (Италия, 26) — Диана Шнайдер (-) 6:3, 6:4

Марта Костюк (Украина) — Клэр Лю (США) 6:3, 4:6, 6:1

Элизе Мертенс (Бельгия, 25) — Маяр Шериф (Египет) 6:2, 2:0 (отказ)

Магдалена Френх (Польша) — Дарья Сэвилл (Австралия, WC) 6:7(5), 6:3, 7:5

Анастасия Павлюченкова (-) — Донна Векич (Хорватия, 21) 6:4, 6:4

Ребека Масарова (Испания) — Александра Саснович (-) 6:3, 6:4

Маккартни Кесслер (№206 WTA) одержала победу в своём дебютном матче в основе турнира Grand Slam. Во втором круге американка сыграет против Линды Носковой и для неё это будет первая встреча с соперницей из топ-50.

Жасмин Паолини пятый год подряд играет в основной сетке Australian Open и впервые сумела выиграть матч. Дальше итальянка встретится с Татьяной Марией, которая не играла во втором круге турнира в Мельбурне с 2016 года.

Магдалена Френх праздновала свою первую победу в основной сетке Australian Open. Следующая соперница польки определится в противостоянии между Каролин Гарсией и Наоми Осакой.

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