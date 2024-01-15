Australian Open. Оже-Альяссим за пять часов победил Тима, де Минор и Хуркач прошли во второй круг

На турнире в Мельбурне завершились все матчи второго игрового дня

Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард • A$34,226,200

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27) — Доминик Тим (Австрия) 6:3, 7:5, 6:7(5), 5:7, 6:3

Алекс де Минор (Австралия, 10) — Милош Раонич (Канада) 6:7(8), 6:3, 2:0 отказ

Хуберт Хуркач (Польша, 9) — Омар Джасика (Австралия, Q) 7:6(4), 6:4, 6:2

Джордан Томпсон (Австралия) — Александар Вукич (Австралия) 3:6, 7:6(3), 6:2, 3:6, 6:4

Уго Гренье (Франция, Q) — Александр Мюллер (Франция) 2:6, 7:6(3), 4:6, 6:4, 7:6(7)

Миомир Кецманович (Сербия) — Ёсуке Ватануки (Япония) 4:6, 7:5, 6:3, 6:4

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 24) — Ринки Хиджиката (Япония) 3:6, 6:3, 6:2, 6:7(2), 7:6(8)

Феликс Оже-Альяссим взял реванш у Доминика Тима за поражение на US Open-2020. Канадский теннисист 9-й раз в карьере сыграл пятисетовый матч на «мэйджоре» и одержал шестую победу. Поединок продолжался пять часов и стал самым длинным в карьере канадца. Во втором круге Оже-Альяссим сыграет против «квалифаера» Уго Гренье.

Ян-Леннард Штруфф прервал свою пятиматчевую серию поражений на Australian Open и второй раз в карьере сыграет во втором круге в Мельбурне. Дальше немецкий теннисист сыграет против Миомира Кецмановича, которого дважды обыграл в 2019 года.

Уго Гренье впервые победил в основной сетке австралийского «мэйджора».

• Australian Open. Монфис уверенно выиграл матч первого круга, Маррей не смог взять ни сета у Этчеверри

• Australian Open. Музетти впервые выиграл матч в основной сетке турнира, Корда лишь в пяти сетах обыграл «квалифаера»

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