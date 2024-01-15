Australian Open. Теннисистка, сыгравшая на турнире «Газпрома» в декабре, станет соперницей Свитолиной

Виктория Томова выиграла матч первого круга на Открытом чемпионате Австралии

Мельбурн, Австралия • 14-27 января • хард • A$34,226,200

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Болгарская теннисистка сегодня встречалась с Кайлой Дэй и одержала победу со счётом 6:4, 6:2. Томова во второй раз за полторы недели обыграла американку: в начале месяца они играли друг против друга в квалификации турнира WTA 250 в Хобарте.

Томова впервые за четыре выступления в основной сетке Australian Open вышла во второй круг. Дальше болгарка сыграет против Элины Свитолиной, которой уступила в их предыдущих встречах: в 2020 году в зональном турнире Кубка Билли Джин Кинг и в 2022 году на турнире WTA 250 в Монтеррее.

Напомним, в декабре Виктория Томова приняла участие в выставочном турнире в Санкт-Петербурге, который спонсировался «Газпромом».

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